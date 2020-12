L'annuncio di Gattuso: "Soffro di miastenia ma tranquilli, non muoio" (Di giovedì 24 dicembre 2020) AGI - "Soffro di una malattia autoimmune, la miastenia. È da un mese che girano voci che muoio, ma tranquilli, non muoio. Vedere doppio è una grossa difficoltà e da un mese non sono me stesso. Credo che i ragazzi abbiano sofferto anche di questo". Lo ha annunciato Rino Gattuso, allenatore del Napoli, del dopo Napoli-Torino a Sky Sport. "Altre volte avevo avuto momenti difficili, ma questo è stato particolarmente difficile: ma l'occhio andrà a posto", ha aggiunto. Leggi su agi (Di giovedì 24 dicembre 2020) AGI - "di una malattia autoimmune, la. È da un mese che girano voci che, ma, non. Vedere doppio è una grossa difficoltà e da un mese non sono me stesso. Credo che i ragazzi abbiano sofferto anche di questo". Lo ha annunciato Rino, allenatore del Napoli, del dopo Napoli-Torino a Sky Sport. "Altre volte avevo avuto momenti difficili, ma questo è stato particolarmente difficile: ma l'occhio andrà a posto", ha aggiunto.

