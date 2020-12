Heather Parisi non si fida dei vaccini anti-Covid: «In Italia sarò derisa come No-Vax, ma voglio essere libera di scegliere» (Di giovedì 24 dicembre 2020) Mentre l’Italia e l’Europa attendono con impazienza il V-Day del 27 dicembre, giorno in cui prenderanno ufficialmente il via le prime somministrazioni dei vaccini anti-Covid, c’è chi, come Heather Parisi, sembra andare in controtendenza. La showgirl, in un post su Instagram, ha reso noto che non si vaccinerà, così come la sua famiglia. Io e la mia famiglia – si legge in un post su Instagram – non faremo il vaccino perché è fuor di dubbio che si tratta di un vaccino sperimentale di cui non si hanno avuto modo di vedere gli effetti nel breve, nel medio e nel lungo periodo. A detta della soubrette e icona degli anni Ottanta si tratta di una scelta di «libertà». E mettendo le mani avanti prosegue: «Sono perfettamente consapevole che ... Leggi su open.online (Di giovedì 24 dicembre 2020) Mentre l’e l’Europa attendono con impazienza il V-Day del 27 dicembre, giorno in cui prenderanno ufficialmente il via le prime somministrazioni dei, c’è chi,, sembra andare in controtendenza. La showgirl, in un post su Instagram, ha reso noto che non si vaccinerà, cosìla sua famiglia. Io e la mia famiglia – si legge in un post su Instagram – non faremo il vaccino perché è fuor di dubbio che si tratta di un vaccino sperimentale di cui non si hanno avuto modo di vedere gli effetti nel breve, nel medio e nel lungo periodo. A detta della soubrette e icona degli anni Ottanta si tratta di una scelta di «libertà». E mettendo le mani avprosegue: «Sono perfettamente consapevole che ...

