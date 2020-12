Giga gratuiti a Natale: al Codacons il regalo non piace (Di giovedì 24 dicembre 2020) Le compagnie telefoniche regalano Giga gratuiti ai clienti per il 24 e 25 dicembre, Codacons all’attacco: “Finta generosità” Duro attacco del Codacons alle compagnie telefoniche che, in queste ore, stanno inviando sms ai propri clienti per informarli di aver regalato traffico internet gratuito dal 24 al 25 dicembre, accogliendo l’appello del Ministro per l’Innovazione tecnologica… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 24 dicembre 2020) Le compagnie telefoniche regalanoai clienti per il 24 e 25 dicembre,all’attacco: “Finta generosità” Duro attacco delalle compagnie telefoniche che, in queste ore, stanno inviando sms ai propri clienti per informarli di aver regalato traffico internet gratuito dal 24 al 25 dicembre, accogliendo l’appello del Ministro per l’Innovazione tecnologica… L'articolo Corriere Nazionale.

Oscar_Tilli_San : La Tim darà giga gratuiti dalle 18:00 ?? del 24 x tutto il giorno di Natale. X chi i giga li paga sono previste ridu… - Acchiappa74 : @TIM4UFabio Salve. Sul mio fisso e'attivata dal 17 nov Tim Super Mega. Mi è stata fatta una grande scorrettezza dal… - infoitscienza : Giga gratuiti per le videochiamate di Natale | ecco gli operatori che aderiscono - thelogboy : ?Giga gratuiti ?? In occasione di Natale il ministro Pisanu ha chiesto agli operatori di telefonia di offrire soluz… - avespartacus : RT @wireditalia: Tim, WindTre, Vodafone e CoopVoce attiveranno automaticamente i giga gratuiti per Natale in risposta all’appello del minis… -