'Gf Vip 5', Sonia Lorenzini si commuove parlando del suo ex Federico Piccinato e confessa che… (Di giovedì 24 dicembre 2020) Primo vero momento di sconforto per l'ex tronista di Uomini e Donne Sonia Lorenzini che si è ritrovata a commuoversi ripensando al suo ex fidanzato Federico Piccinato: i due si sono conosciuti quando Sonia sedeva sull'ambita poltrona rossa di Canale 5, solo che all'epoca preferì a lui Emanuele Mauti. Una volta usciti dalla trasmissione però le cose non andarono per il verso giusto e l'ex tronista decise allora di dare una possibilità anche a Federico con cui ha intrattenuto una vera e propria storia d'amore che però è finita a giugno di quest'anno, ed era stata la stessa Sonia a dare l'annuncio tramite un post su Instagram. A distanza di un pò di tempo però Sonia si è ritrovata a ripensare a Federico e alla sua storia ...

