F1 | Frank Williams dimesso dall' ospedale | torna a casa

FareAlla : Frank Williams dimesso dall’ospedale, torna a casa - sportface2016 : #Formula1, Frank #Williams dimesso dall'ospedale: ora è a casa in via di guarigione #F1 - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Frank #Williams dimesso dall’ospedale: torna a casa - PieroLadisa : Che bella notizia! Frank Williams è stato dimesso dall'ospedale. Sir Frank, sei un leone! Buona guarigione - f1grandprixit : #F1 | Frank Williams dimesso dall’ospedale -

Nel giorno della vigilia di Natale arriva una bella notizia per tutti gli appassionati di motorsport, in particolar modo per quelli di Formula Uno. Frank Williams è stato dimesso dall'ospedale ed è to ...Una bella notizia dopo che la famiglia Williams aveva mantenuto il riserbo negli scorsi giorni sulle condizioni del fondatore dell’omonima scuderia di F.1: “Siamo felici di annunciare che Sir Frank ...