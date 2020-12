Covid Veneto, Zaia: “Un incubo, il Natale più triste” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Luca Zaia, governatore del Veneto, regione che nelle ultime settimane ha visto diventare più critica la situazione relativa al coronavirus per via dell’impennata dei contagi, ha fatto il punto sul momento delicato che l’area da lui amministrata sta attraversando. “E’ il Natale più triste, perché penso alla mia comunità: in Veneto abbiamo ormai raggiunto dieci mesi di questo incubo”, ha dichiarato l’esponente della Lega, rilasciando un’intervista al Gazzettino. Il governatore ha quindi aggiunto: “Non è facile per nessuno ed è doppiamente difficile per chi fatica a sbarcare il lunario”. Spazio poi alla risposta verso chi parla adesso della fine del modello Veneto – modello che era stato visto come una virtuosa eccezione durante l’abbattimento ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 24 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Luca, governatore del, regione che nelle ultime settimane ha visto diventare più critica la situazione relativa al coronavirus per via dell’impennata dei contagi, ha fatto il punto sul momento delicato che l’area da lui amministrata sta attraversando. “E’ ilpiù, perché penso alla mia comunità: inabbiamo ormai raggiunto dieci mesi di questo”, ha dichiarato l’esponente della Lega, rilasciando un’intervista al Gazzettino. Il governatore ha quindi aggiunto: “Non è facile per nessuno ed è doppiamente difficile per chi fatica a sbarcare il lunario”. Spazio poi alla risposta verso chi parla adesso della fine del modello– modello che era stato visto come una virtuosa eccezione durante l’abbattimento ...

