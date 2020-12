Coronavirus | aggiornamento dati Nettuno | Asl Roma 6

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Attualmente risultano essere otto i nuovi casi diregistrati dalla Asl6 nel territorio di. Tutti sono stati posti in isolamento domiciliare. Si registrano anche tre guarigioni. Gli attualmente positivi sono 365 di cui 13 ospedalizzati. su Il Corriere della Città.

repubblica : Coronavirus nel mondo, negli Usa vaccinate oltre un milione di persone. L'India supera i 10 milioni di contagi, ma… - repubblica : Coronavirus, Rezza e Brusaferro: 'Rt sotto l'1 tranne una' [aggiornamento delle 11:48] - repubblica : Coronavirus, Salvini: 'Se a Natale sarà tutto chiuso, io uscirò lo stesso e pranzerò con i clochard. Tutti fuori a… - Profilo3Marco : RT @repubblica: Coronavirus nel mondo, negli Usa vaccinate oltre un milione di persone. L'India supera i 10 milioni di contagi, ma pandemia… - Emergenza24 : AGGIORNAMENTO [24.12-18:00] #Italia ULTIME 24 ORE NUOVI CASI: 18040 DECESSI: 505 #coronavirus #coronavirusitalia… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus aggiornamento

“Per la seconda settimana consecutiva tende a salire leggermente l'Rt a livello nazionale e si fissa intorno a 0,9.I ricoverati in terapia intensiva sono 213 (- 2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.144 (-95) ...