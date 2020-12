Calcio, Gattuso: soffro di miastenia ma tranquilli non muoio (Di giovedì 24 dicembre 2020) «soffro di una malattia autoimmune, la miastenia. È da un mese che girano voci che muoio, ma tranquilli, non muoio. Vedere doppio è una grossa difficoltà e da un mese non sono me stesso. Credo che... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 24 dicembre 2020) «di una malattia autoimmune, la. È da un mese che girano voci che, ma, non. Vedere doppio è una grossa difficoltà e da un mese non sono me stesso. Credo che...

RealPiccinini : Ammiro Gennaro Gattuso come uomo e come allenatore. Da stasera ancora di più. Se ci fossero più persone come lui il… - Eurosport_IT : Gattuso non molla mai, anzi ???? ?? - SkySport : Gattuso: 'Ho la miastenia. Ai giovani dico di non nascondersi' - emanuele_piochi : Sei il numero UNO. Grazieeeeeeeeee Gattuso - AltieriBeto : RT @RealPiccinini: Ammiro Gennaro Gattuso come uomo e come allenatore. Da stasera ancora di più. Se ci fossero più persone come lui il mond… -