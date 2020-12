Variante Covid: un caso a Loreto senza contatti con la Gran Bretagna (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Un caso della cosiddetta Variante inglese del Covid-19 è stato rilevato a Loreto, in provincia di Ancona. Una sequenza parziale, secondo quanto anticipa oggi il Corriere Adriatico, è stata individuata dal Laboratorio di Virologia degli Ospedali Riuniti di Ancona: si tratta di una persona che non ha avuto collegamenti diretti con la Gran Bretagna e che si è sottoposta a tampone molecolare nei giorni scorsi perché aveva un forte raffreddore e che ora è in isolamento con la famiglia. “Nel frattempo abbiamo approfondito gli accertamenti - dice all’agenzia di stampa Ansa il direttore del Laboratorio Stefano Menzo - e ora sappiamo che si tratta della Variante inglese”. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Undella cosiddettainglese del-19 è stato rilevato a, in provincia di Ancona. Una sequenza parziale, secondo quanto anticipa oggi il Corriere Adriatico, è stata individuata dal Laboratorio di Virologia degli Ospedali Riuniti di Ancona: si tratta di una persona che non ha avuto collegamenti diretti con lae che si è sottoposta a tampone molecolare nei giorni scorsi perché aveva un forte raffreddore e che ora è in isolamento con la famiglia. “Nel frattempo abbiamo approfondito gli accertamenti - dice all’agenzia di stampa Ansa il direttore del Laboratorio Stefano Menzo - e ora sappiamo che si tratta dellainglese”.

Corriere : AstraZeneca: il nostro vaccino efficace contro variante inglese - MediasetTgcom24 : Variante Covid, la rabbia degli italiani bloccati negli aeroporti di Londra: 'Abbandonati dal nostro Paese' … - TgLa7 : ??#Covid Oms: nuova #variante non è fuori controllo - cinziallegra : Covid, la scienziata che lo isolò: 'Vaccino efficace anche sulla variante inglese? È come con l'influenza, il farma… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #Dover riapre al transito in uscita. Primi passeggeri in #Francia. Gli italiani bloccati in Gran Bretagna potranno rientr… -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Covid Variante Covid, scoperto un caso a Loreto: “Non ha collegamenti con il Regno Unito” Il Fatto Quotidiano La notizia è stata riportata questa mattina dal Guardian

A farcelo scoprire, questa mattina, è stato il Guardian. Il quotidiano britannico, infatti, ha reso nota l’iniziativa delle famiglie italiane delle vittime del coronavirus che stanno preparando un’azi ...

Vaccino Covid Pfizer, BioNTech: «Si chiamerà Cominarty. Sei settimane per adeguarlo alla variante inglese»

La BioNTech ritiene che il vaccino contro il coronavirus sviluppato insieme alla società farmaceutica statunitense Pfizer sia efficace contro la variante inglese. Lo ha ...

A farcelo scoprire, questa mattina, è stato il Guardian. Il quotidiano britannico, infatti, ha reso nota l’iniziativa delle famiglie italiane delle vittime del coronavirus che stanno preparando un’azi ...La BioNTech ritiene che il vaccino contro il coronavirus sviluppato insieme alla società farmaceutica statunitense Pfizer sia efficace contro la variante inglese. Lo ha ...