Smart working, nuove regole per gli statali: arrivano le pagelle (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Niente più Smart working per gli statali che lavorano poco. Da gennaio 2021 cambia l'organizzazione del lavoro remoto per i dipendenti della pubblica amministrazione. In particolare, con l'arrivo dei Piani organizzativi del lavoro agile (i cosiddetti Pola), cambiano le pagelle sulla valutazione dell'operato dei dipendenti pubblici: chi non renderà abbastanza dovrà tornare a lavorare in presenza. Smart working, cosa sono i nuovi Piani organizzativi del lavoro Con i Pola, il lavoro agile verrà esteso ad almeno il 60% degli statali che svolgono attività che non vanno rese necessariamente in presenza. Nelle intenzioni della ministra per la Pubblica amministrazione Fabiana Dadone, i dipendenti che non raggiungeranno i target fissati dovranno fare ritorno dietro la ...

