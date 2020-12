Romano Prodi | Conte acceleri | Renzi rallenti Nessuno vuole il voto

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) A Giuseppesuggerisce di “fare presto. Il tempo delle mediazioni si sta esaurendo”. Mentre asuggerisce di “adagio nelle discese e attento alle curve”. In una intervista al Corriere della Seraparla dei rischi di una crisi di Governo, tanto più grave perché si presenta nel momento della “grande opportunità” del Recovery Fund. “Siamo in tempo”, avverte il Professore”, ma “non vedo ancora idee chiare su come saranno spesi” questi fondi europei. L’ex premier ed ex presidente della Commissione Ue si dice contrario alla gestione da parte di una struttura parallela: “La responsabilità politica sia del premier e dei ministri. Il coordinamento delle decisioni deve fare capo al Cipe, rafforzato, anche inserendo consulenti esterni. Vanno utilizzate le strutture statali, buone o cattive che ...