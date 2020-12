Roma, rapinata, picchiata e violentata in strada riconosce e fa arrestare lo stupratore (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Stuprata e rapinata nel cuore dell'Esquilino e soccorsa da un pizzaiolo che passava per caso. In lacrime e con gli abiti stracciati la donna ha ricostruito quegli attimi di terrore: 'Sono stata ... Leggi su leggo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Stuprata enel cuore dell'Esquilino e soccorsa da un pizzaiolo che passava per caso. In lacrime e con gli abiti stracciati la donna ha ricostruito quegli attimi di terrore: 'Sono stata ...

AndreaMsg71 : RT @benq_antonio: Solo nelle ultime ore : ??#Roma, donna violentata e rapinata da africano. ??#Roma africano donna rapinata e violentata ??#Po… - CaneGiallo : RT @RadioSavana: Ultime ore. Roma, donna violentata e rapinata da africano. Roma, africano entra in chiesa con machete, statua Madonna dist… - RBB_Riverside : RT @RadioSavana: Ultime ore. Roma, donna violentata e rapinata da africano. Roma, africano entra in chiesa con machete, statua Madonna dist… - AnnaMaritati : RT @RadioSavana: Ultime ore. Roma, donna violentata e rapinata da africano. Roma, africano entra in chiesa con machete, statua Madonna dist… - Martina95190659 : RT @RadioSavana: Ultime ore. Roma, donna violentata e rapinata da africano. Roma, africano entra in chiesa con machete, statua Madonna dist… -