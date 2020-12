Recovery Conte | Non indugiare oltre | sintesi dopo Natale Crisi? Non è nelle mie mani

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) "Leggo che varie forze politiche vorrebbero avere" questa delega. "Avverto che in passato - osserva ancora- l'autorità delegata è stata sempre dello stesso partito del presidente del ...

Non dobbiamo indugiare oltre". "Mai esistita una task force prevaricatrice" Parlando della struttura per il Recovery plan, Conte ha spiegato che "la task force, come struttura centralizzata che ...23 DIC - “Negli incontri fatti con le forze di maggioranza abbiamo discusso degli stanziamenti nella bozza del Recovery sulla salute. Si è detto che 9 miliardi sono pochi ma io ho detto a tutti di rag ...