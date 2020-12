Piccola e incantevole | oggi una delle più belle di Ballando con le stelle | chi è?

Leggi su meteoweek

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) La splendida bambina in foto è nota al pubblico italiano per essersi esibita nel talent show dicon ledi Milly Carlucci. È unaballerine professioniste, dotata di un indiscusso talento nella danza. Ecco di chi si tratta. Unapiùdicon leLa bimba in questione non L'articolo proviene da www.meteoweek.com.