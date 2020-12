Natale in casa Castellitto (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Natale in casa Cupiello - Sergio Castellitto Quest’anno del Natale ci hanno tolto proprio le basi: radici, famiglia, abbracci, tavolate. A consolarci restano al momento i ricordi e le tradizioni e quelle, almeno quelle, vorremmo conservarle inviolate, perchè ci servono da appiglio. Invece ieri sera su Rai 1 è andata in onda un adattamento di Natale in casa Cupiello che, al netto di qualunque inappropriato e inutile paragone, si è portato via anche quel po’ di magia che rimaneva nell’aria. Misurarsi con mostri sacri del teatro e del cuore non è una cosa facile, dunque lo sforzo di aver riportato questo grande classico in tv va apprezzato. Ma la malinconia, la dolcezza, il Natale – nel senso più intimo della parola – che erano dentro l’opera di Edoardo De Filippo sono ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 23 dicembre 2020)inCupiello - SergioQuest’anno delci hanno tolto proprio le basi: radici, famiglia, abbracci, tavolate. A consolarci restano al momento i ricordi e le tradizioni e quelle, almeno quelle, vorremmo conservarle inviolate, perchè ci servono da appiglio. Invece ieri sera su Rai 1 è andata in onda un adattamento diinCupiello che, al netto di qualunque inappropriato e inutile paragone, si è portato via anche quel po’ di magia che rimaneva nell’aria. Misurarsi con mostri sacri del teatro e del cuore non è una cosa facile, dunque lo sforzo di aver riportato questo grande classico in tv va apprezzato. Ma la malinconia, la dolcezza, il– nel senso più intimo della parola – che erano dentro l’opera di Edoardo De Filippo sono ...

