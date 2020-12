Morgan, il grande inadattabile (Di mercoledì 23 dicembre 2020) C’è chi critica Morgan per il suo inesorabile oblio nel grande contenitore trash della televisione italiana. Eppure, lui continua a produrre e scrivere oggetti e concetti multimediali (canzoni, album “non pubblicabili” e non pubblicati, modalità non stardadizzate e canali non usuali di produzione e diffusione, audiolibri, grafiche al limite dell’improbabile). Manufatti artistici che assomigliano, almeno come reazione del pubblico, alle strane forme disegnate nelle tele di Francis Bacon. E poi c’è chi lo critica per i suoi scandali, c’è chi lo critica perchè infondo è troppo buono e spesso si fa fregare alla grande. Qualcuno ha ipotizzato addirittura: “Morgan, solo quando la tua esperienza terrena sarà terminata, allora verrai apprezzato come Genio“. E gli esempi, dal passato, si ricordano da soli. Oggi spegne ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 23 dicembre 2020) C’è chi criticaper il suo inesorabile oblio nelcontenitore trash della televisione italiana. Eppure, lui continua a produrre e scrivere oggetti e concetti multimediali (canzoni, album “non pubblicabili” e non pubblicati, modalità non stardadizzate e canali non usuali di produzione e diffusione, audiolibri, grafiche al limite dell’improbabile). Manufatti artistici che assomigliano, almeno come reazione del pubblico, alle strane forme disegnate nelle tele di Francis Bacon. E poi c’è chi lo critica per i suoi scandali, c’è chi lo critica perchè infondo è troppo buono e spesso si fa fregare alla. Qualcuno ha ipotizzato addirittura: “, solo quando la tua esperienza terrena sarà terminata, allora verrai apprezzato come Genio“. E gli esempi, dal passato, si ricordano da soli. Oggi spegne ...

Notiziedi_it : Morgan Stanley: “Apple rappresenta una grande minaccia per Tesla” - ispazio : Morgan Stanley: “Apple rappresenta una grande minaccia per Tesla” - ilBonfiX : @BugattiCristian Non come te e Morgan lo scorso anno ?? Sei forte Grande ?? - laurafattore : RT @FBiasin: Ho intervistato #Amadeus '#Morgan dice che non sai cosa sia un Do maggiore e dovresti limitarti ai quiz'. 'Non sono d’accordo… - medicojunghiano : RT @lucianocapone: Invitalia di Arcuri ha a vario titolo: 1 fabbrica di alluminio (Alcoa), 1 di autobus (Irisbus), 2 acciaierie (Ilva e Pio… -