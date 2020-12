Mihajlovic: «Anche se avessimo perso non sarei stato deluso, i ragazzi hanno dato tutto» (Di giovedì 24 dicembre 2020) Sinisa Mihajlovic ha parlato ai canali ufficiali del Bologna dopo il pareggio contro l’Atalanta: queste le sue parole Sinisa Mihajlovic ha parlato ai canali ufficiali del Bologna dopo il pareggio contro l’Atalanta. Queste le sue parole. «Sono soddisfatto perché, nonostante i tanti infortunati, i ragazzi sono stati bravi in una partita dura: sotto 0-2 abbiamo cambiato qualcosa e siamo riusciti a raggiungerli. Tutti sono stati meravigliosi, Anche se avessimo perso non sarei stato deluso perché hanno dato il massimo. Noi non siamo mai morti. Certo, sarebbe meglio non andare in svantaggio per riuscire a vincere qualche partita in più. Questi tre pareggi vanno bene, ma meritavamo qualcosina in più. Comunque ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Sinisaha parlato ai canali ufficiali del Bologna dopo il pareggio contro l’Atalanta: queste le sue parole Sinisaha parlato ai canali ufficiali del Bologna dopo il pareggio contro l’Atalanta. Queste le sue parole. «Sono soddisfatto perché, nonostante i tanti infortunati, isono stati bravi in una partita dura: sotto 0-2 abbiamo cambiato qualcosa e siamo riusciti a raggiungerli. Tutti sono stati meravigliosi,senonperchéil massimo. Noi non siamo mai morti. Certo, sarebbe meglio non andare in svantaggio per riuscire a vincere qualche partita in più. Questi tre pareggi vanno bene, ma meritavamo qualcosina in più. Comunque ...

