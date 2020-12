Ligue 1 2020/2021: Psg, Lille e Lione schiacciasassi. Monaco e Marsiglia flop (Di giovedì 24 dicembre 2020) Le sfide serali della diciassettesima giornata della Ligue 1 2020/2021 ha fornito solide conferme, oltre che una clamorosa sorpresa. Il Paris Saint-Germain non ha lasciato scampo allo Strasburgo, vincendo per 4-0 e ringraziando un super Mbappé. Pembele, Gueye e Kean hanno completato l’opera, consentendo agli uomini di gioire agli uomini di Tuchel. Successo senza storia anche per il Lione, vittorioso per 3-0 ai danni del Nantes: reti di Ekambi, Kadewere e Paquetà. Non si ferma il Lille, che ha superato anche l’ostacolo Montpellier. L’organico guidato da Garcia ha usufruito delle realizzazioni di Weah, Ikoné e Yilmaz, riuscendo a spuntarla mediante il risultato di 2-3. flop di Monaco e Marsiglia, rispettivamente frenati da Saint Etienne (2-2) e Angers ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 dicembre 2020) Le sfide serali della diciassettesima giornata dellaha fornito solide conferme, oltre che una clamorosa sorpresa. Il Paris Saint-Germain non ha lasciato scampo allo Strasburgo, vincendo per 4-0 e ringraziando un super Mbappé. Pembele, Gueye e Kean hanno completato l’opera, consentendo agli uomini di gioire agli uomini di Tuchel. Successo senza storia anche per il, vittorioso per 3-0 ai danni del Nantes: reti di Ekambi, Kadewere e Paquetà. Non si ferma il, che ha superato anche l’ostacolo Montpellier. L’organico guidato da Garcia ha usufruito delle realizzazioni di Weah, Ikoné e Yilmaz, riuscendo a spuntarla mediante il risultato di 2-3.di, rispettivamente frenati da Saint Etienne (2-2) e Angers ...

Noovyis : (Ligue 1, primo gol di Paquetá con la maglia del Lione) Playhitmusic - - sportli26181512 : Angers-Marsiglia 2-1: Preziosa vittoria casalinga per l'Angers. Nella sfida casalinga di oggi, la squadra di Stépha… - sportli26181512 : Lione-Nantes 3-0: Il match della diciassettesima giornata della Ligue 1 ha visto l'Olympique Lione battere nettamen… - sportli26181512 : Monaco-St Etienne 2-2: Nel match valido per la diciassettesima giornata della Ligue 1, Monaco e St Etienne danno sp… - sportli26181512 : Montpellier-Lilla 2-3: Una rete di Yilmaz regala al Lilla un'importante vittoria. Il match valido per la diciassett… -