L’ex combattente delle Ypj curde Eddi Marcucci resta sorvegliata speciale «È una sentenza ideologica»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Niente da fare per Maria Edgarda, nome di battaglia. La corte di Appello di Torino ha confermato la sorveglianzadi due anni all’attivista 29enne del centro sociale torinese Askatasuna, militante No Tav nonché exdell’unità curdaYpj. Nel 2014era partita da Torino per andare a combattere l’Isis in Siria al fianco dei miliziani curdi del Rojava. Secondo l’accusa per questo sarebbe potenzialmente pericolosa, avendo appreso in quegli anni tecniche militari. Una volta tornata in Italia, che aveva cominciato la sua militanza con il movimento No-Tav, non ha abbandonato la via dell’attivismo. Il 25 novembre 2019, in occasione di una convention internazionale per l’industria aerospaziale e della difesa, aveva occupato in ...