La fiera resistenza delle due editor di Spiegel & Grau (Di giovedì 24 dicembre 2020) Quasi non ci crediamo, alla fine di un anno così accidentato, eppure sono in arrivo buone notizie. Notizie che dimostrano come in un mondo dove i pesci grossi diventano sempre più grossi, inglobando tutto quello che sta intorno, c’è qualcuno che ha voglia di resistere e contrattaccare. Parliamo qui di due donne, Cindy Spiegel e Julie Grau, la cui casa editrice, Spiegel & Grau appunto, è stata chiusa nel 2019 dall’entità gigantesca di cui faceva parte, la solita Penguin Random … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 24 dicembre 2020) Quasi non ci crediamo, alla fine di un anno così accidentato, eppure sono in arrivo buone notizie. Notizie che dimostrano come in un mondo dove i pesci grossi diventano sempre più grossi, inglobando tutto quello che sta intorno, c’è qualcuno che ha voglia di resistere e contrattaccare. Parliamo qui di due donne, Cindye Julie, la cui casa editrice,appunto, è stata chiusa nel 2019 dall’entità gigantesca di cui faceva parte, la solita Penguin Random … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

SpendjaadVehan : @ATomasi__ Uno degli ultimi e assai pochi liberi e veramente saggi ateniesi. La sua resistenza eroica contro la val… - cri_woo : Dopo due anni di fiera resistenza ho ufficialmente perso il #Whammageddon #Whamhalla - cri_mousse : @aarondinglek Benvenuta nel club! Io mi sono laureata 15 anni fa... fuoricorso di ben TRE anni! ?? Non ne vado fiera… - mink_of : @Cartesio17 Infatti io vado fiera senza mascherina ogni gg però è dura si è soli non so quanta resistenza ci sarà m… -

Ultime Notizie dalla rete : fiera resistenza La fiera resistenza delle due editor di Spiegel & Grau | il manifesto Il Manifesto L'importanza dello Spazio, strategie contro virus e batteri arrivano dai test in orbita

Il comportamento del nostro organismo e dell'azione dei farmaci in condizioni di microgravità o assenza di gravità. Ecco come vivono gli ...

Muli alla riscossa: la rivincita delle orecchie lunghe parte dagli Usa

Bologna, 21 Dicembre 2020 – Dopo una battaglia condotta dai moltissimi fieri proprietari degli equidi che per davvero ... nell’ambito dei trekking dove il loro piede sicuro, la loro resistenza e ...

Il comportamento del nostro organismo e dell'azione dei farmaci in condizioni di microgravità o assenza di gravità. Ecco come vivono gli ...Bologna, 21 Dicembre 2020 – Dopo una battaglia condotta dai moltissimi fieri proprietari degli equidi che per davvero ... nell’ambito dei trekking dove il loro piede sicuro, la loro resistenza e ...