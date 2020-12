Governo, Conte “La crisi non è nelle mie mani” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “La crisi non è nelle mie mani. Si va avanti solo se c'è la fiducia, ma non astratta, reale. Sono qui per lavorare nell'interesse del Paese, a me interessa solo trovare soluzioni”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo alla trasmissione Porta a Porta, di Bruno Vespa, in onda questa sera su Rai 1. “Se le forze politiche mi chiedono di fare un rinnovamento della squadra se ne parla, si valuta come, se e perchè, come è stato fatto la scorsa settimana, quando è emerso che non ce ne è la necessità – ha aggiunto -. Ho una squadra di ottimi giocatori ai quali bisogna portare rispetto”.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Lanon èmie. Si va avanti solo se c'è la fiducia, ma non astratta, reale. Sono qui per lavorare nell'interesse del Paese, a me interessa solo trovare soluzioni”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe, intervenendo alla trasmissione Porta a Porta, di Bruno Vespa, in onda questa sera su Rai 1. “Se le forze politiche mi chiedono di fare un rinnovamento della squadra se ne parla, si valuta come, se e perchè, come è stato fatto la scorsa settimana, quando è emerso che non ce ne è la necessità – ha aggiunto -. Ho una squadra di ottimi giocatori ai quali bisogna portare rispetto”.(ITALPRESS).

borghi_claudio : Dilettanti. Incompetenti. Un INCOMPETENTE al MEF. Esclusivo TPI: “Gualtieri, ma lei lo ha mai letto il Recovery Pl… - Linkiesta : La verifica in due tempi finisce con un passo indietro di #Conte. Dopo che il gioco è stato scoperto e demolito da… - Linkiesta : Per un attimo è sembrato che i dem si fossero resi conto dei disastri compiuti dal governo Conte, finalmente consap… - ManfrediPotenti : RT @matteosalvinimi: La Lega al governo aveva tassato e controllato i milioni mandati dagli immigrati all'estero, oggi Conte e il PD fanno… - GiancarloDeRisi : RT @ChiodiDonatella: #RENZI CONGELA LA #CRISI COME FOSSE IL #VACCINO #PFIZER #Renzi non tuona più. Pare scherzasse. #Conte cancella la #Ta… -