GF Vip, Sonia Lorenzini a rischio dopo la lite: "Ca**a, ti spezzo le gambine"

Che Sonia Lorenzini sarebbe stata una sfida dentro la Casa del Grande Fratello Vip lo avevamo capito sin dall'inizio, dall'accoglienza riservata da Tommaso Zorzi all'influencer. Sonia Lorenzini ha però decisamente esagerato i toni con Rosalinda Cannavò, dopo che quest'ultima l'ha mandata in nomination. Frasi che hanno immediatamente sollevato un'ondata di richieste per chiedere la sua squalifica, dopo quella di Filippo Neri, l'ultimo di una lunga serie di defenestrati del Grande Fratello Vip, come anche per Samantha de Grenet.

Grande Fratello Vip, Sonia Lorenzini fuori?

Sono stati molti i fan del Grande Fratello Vip che hanno chiesto la squalifica di Sonia Lorenzini, dopo le tremende ingiurie ...

