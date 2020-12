Don Matteo 13 – Le riprese riprenderanno ad aprile (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Don Matteo 13 mette in attesa tutti i fan: la famosa fiction con protagonista Terence Hill ha subito lo stesso stop imposto a tutte le produzioni del Bel Paese. L’emergenza sanitaria non è ancora terminata e a soffrirne di più è il mondo dello spettacolo. Don Matteo 13 però non si arrende e prevede di ritornare sul set già dal prossimo aprile. Lo rivela Nino Frassica, durante un’intervista rilasciata al giornale TvMia. Don Matteo 13, presto le riprese Don Matteo 13 si prepara a rimettere in moto i motori: ad aprile verranno fatte le riprese per la nuova stagione. Il cast ritornerà in Umbria per l’occasione, come rivelato da Frassica. “Sono molto felice di rivedere Terence Hill, l’uomo più perbene che abbia mai conosciuto”, ha sottolineato. Da molti ... Leggi su giornal (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Don13 mette in attesa tutti i fan: la famosa fiction con protagonista Terence Hill ha subito lo stesso stop imposto a tutte le produzioni del Bel Paese. L’emergenza sanitaria non è ancora terminata e a soffrirne di più è il mondo dello spettacolo. Don13 però non si arrende e prevede di ritornare sul set già dal prossimo. Lo rivela Nino Frassica, durante un’intervista rilasciata al giornale TvMia. Don13, presto leDon13 si prepara a rimettere in moto i motori: adverranno fatte leper la nuova stagione. Il cast ritornerà in Umbria per l’occasione, come rivelato da Frassica. “Sono molto felice di rivedere Terence Hill, l’uomo più perbene che abbia mai conosciuto”, ha sottolineato. Da molti ...

