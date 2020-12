DIRETTA Napoli-Torino: segui la partita LIVE (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Alle 20.45 occhi puntati sullo Stadio Diego Armando Maradona, di fronte ci sono il Napoli di Gattuso ed il Torino di Giampaolo. Una sfida che sulla carta potrebbe apparire scontata, quella tra Napoli e Torino, ma la verità è che sul campo le insidie saranno tante per entrambe le squadre. I granata, ovviamente, hanno fame Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Alle 20.45 occhi puntati sullo Stadio Diego Armando Maradona, di fronte ci sono ildi Gattuso ed ildi Giampaolo. Una sfida che sulla carta potrebbe apparire scontata, quella tra, ma la verità è che sul campo le insidie saranno tante per entrambe le squadre. I granata, ovviamente, hanno fame Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

sscnapoli : ?? | #LazioNapoli sarà diretta dall’arbitro Orsato di Schio ?? - Inter : ?? | FOTOGALLERY Il gol di #Lukaku, le parate di #Handanovic, pali, espulsioni... #InterNapoli rivissuta attraver… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale LIVE – Napoli-Torino, ultimo impegno del 2020 per gli azzur… - MaestroSMorra : Canale Europa. Tv NON PERDERE IL GRANDE EVENTO NATALIZIO IN DIRETTA DA NAPOLI SU CANALE EUROPA IN COLLABORAZIONE C… - infoitsport : Hesgoal Napoli Torino streaming gratis: la partita in diretta live -