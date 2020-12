Carica incompleta con un Huawei | 4 dritte per la vostra batteria

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Bisogna tornare necessariamente su un problema a quanto pare più diffuso di quanto ci si potesse aspettare su smartphone, in riferimento alladella. Secondo quanto abbiamo raccolto in questi giorni, infatti, l’anomalia che ho trattato ad inizio dicembre sul nostro magazine è più seria di quanto ci si potesse aspettare. Mi riferisco al fatto che per alcuni, da un po’ di tempo a questa parte, il processo non arriva al 100%. Vediamo dunque come affrontare situazioni di questo tipo. Quattro modi per risolvere il problema dellaper uno smartphoneLa questione, come potete facilmente immaginare, è stata posta a più riprese anche all’assistenza. Ad esempio, ci sono diversi utenti secondo cui ladellaper uno ...