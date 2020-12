Brexit | Ue e Gran Bretagna a un passo dall' accordo

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Svolta di Natale sulla. L’Unione europea e lasono ormai vicinissime a chiudere l’commerciale che scaccia l’incubo del no deal a una settimanaa rottura definitiva, con l’annuncio ufficiale che - al netto di clamorose sorprese - dovrebbe essere solo questione di ore. Al termine di estenuanti negoziati durati dieci mesi, e proseguiti anche oggi a livello tecnico e politico, l’ottimismo per l’imminente fumata bianca ha fatto brindare le borse e impennare la sterlina, che ha guadagnato su Euro e dollaro.“Siamo nella fase finale”, hanno confermato in serata a Bruxelles, mentre funzionari britannici ed europei hanno parlato di unpraticamente già chiuso che aspetta solo di essere ufficializzato dopo la definizione degli ultimi dettagli.La giornata si ...