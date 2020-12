Braglia: “Non vedrete più l’Avellino di Bari. Idee chiare sul mercato” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Minimo sforzo, massima resa. Nel punteggio così come nella prestazione. All’Avellino basta un’autogol di Vitiello per battere la Vibonese nell’ultima parte dell’anno solare. Tre punti d’oro che regala all’Avellino il terzo posto in classifica in condominio Teramo, Catanzaro e Catania. “Devo ringraziare questi ragazzi che hanno dimostrato un grande attaccamento alla maglia – ammette il tecnico, Piero Braglia – Volevamo dimostrare qualcosa, finalmente ci siamo riusciti. Siamo ben consapevoli che non è stata una bella partita e non sempre belli, soprattutto visto la situazione. Non vedrete più l’Avellino di domenica scorsa contro Bari”. La palla ora passa al mercato: “Abbiamo avuto un dialogo – ammette – Vogliamo lavorare sul ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Minimo sforzo, massima resa. Nel punteggio così come nella prestazione. Albasta un’autogol di Vitiello per battere la Vibonese nell’ultima parte dell’anno solare. Tre punti d’oro che regala alil terzo posto in classifica in condominio Teramo, Catanzaro e Catania. “Devo ringraziare questi ragazzi che hanno dimostrato un grande attaccamento alla maglia – ammette il tecnico, Piero– Volevamo dimostrare qualcosa, finalmente ci siamo riusciti. Siamo ben consapevoli che non è stata una bella partita e non sempre belli, soprattutto visto la situazione. Nonpiùdi domenica scorsa contro”. La palla ora passa al: “Abbiamo avuto un dialogo – ammette – Vogliamo lavorare sul ...

