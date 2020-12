Benedetta Rossi | l’annuncio inaspettato | “Mi fermo” | e poi spiega il perché

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) In lunga lettera sui socialspiazza tutti i followers con un annuncio a sorpresa: “Mi“. Ecco che cosa sta succedendo e quali sono i motivi del suo stop.lascia a bocca aperta tutto il web con il suo annuncio sui social. Attraverso le parole pubblicate in un post Instagram, la L'articolo proviene da Leggilo.org.

Benedetta Rossi ha annunciato la decisione di prendersi una pausa da internet: la food blogger ha spiegato in un lungo post su Instagram che ha la necessita di recuperare il rapporto con il marito Mar ...Brutte notizie per tutti i fan di Benedetta Rossi, la “cuoca della porta accanto” come l’hanno definita in molti, che ha deciso di ritirarsi per un po’. Dopo un anno molto impegnativo, infatti, la don ...