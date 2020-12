Astorre | Metro C si farà | senza spreco di soldi pubblici

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma – “Non sara’ certo la bocciatura di un emendamento alla manovra finanziaria a bloccare la realizzazione dellaC, che peraltro con lo stanziamento di ulteriori 4,6 miliardi (perche’ di tanto parliamo) sarebbe diventata lapolitana piu’ costosa al mondo. E con questo rassicuro tutti, compresi i comitati dei cittadini che tanto si battono per una citta’ piu’ all’avanguardia e di respiro europeo”. E’ quanto scrive in una nota il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno, membro della Commissione Trasporti di Palazzo Madama. “Dopo i fondi stanziati dal Cipe, dallo Sblocca Italia, dal bilancio per il 2019- spiega- per completare la tratta fino a piazza Venezia sono necessari ancora 400 milioni, che saranno assegnati a seguito di richiesta, con presentazione del progetto definitivo, nell’ambito ...

Nel dare il via libera alla manovra finanziaria 2021 giunta in aula in queste ore, la Commissione Bilancio alla Camera ha respinto a maggioranza ...A tentare di spiegare le ragioni della bocciatura Bruno Astorre, segretario del Pd del Lazio, a proposito del completamento della linea della metro C. "La bocciatura degli emendamenti per il ...