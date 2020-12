Adriano Pantaleo | era Spillo in ‘Amico mio’ | ecco com’è diventato

Leggi su tvzap.kataweb

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Natale in casa Cupiello, il film portato sul piccolo schermo da Rai 1 nella serata del 22 dicembre, è stata l’occasione per ritrovare, attore oggi 37enne che il pubblico ha conosciuto sin da piccolissimo grazie al ruolo dinella serie Amico Mio – negli anni ’90 – con Massimo Dapporto. Negli anniha sempre continuato a recitare, anche in teatro, e in Natale in casa Cupiello ha vestito i panni di Tommasino, giovane fannullone e sfaticato. Chi èNato a Napoli il 9 settembre 1983 ha esordito nel 1992 al cinema con i film Ci hai rotto papà di Castellano e Pipolo (uscito l’anno dopo) e Io speriamo che me la cavo di Lina Wertmüller in cui interpretava Vincenzino, lo scugnizzo che incitava al turpiloquio Paolo Villaggio, maestro arrivato dal ...