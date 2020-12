Variante inglese, Pregliasco a TPI: “Difficile controllarla con le misure in vigore adesso: serve lockdown rigido” (Di martedì 22 dicembre 2020) Variante inglese, Pregliasco a TPI La nuova Variante del Coronavirus scoperta nei laboratori del Regno Unito continua a destare preoccupazione. Le autorità sanitarie britanniche, che a partire da metà ottobre hanno assistito a un’impennata della curva del contagio, hanno riscontrato che la malattia generata da questa nuova mutazione nel genoma virale si propaga più velocemente. Motivo per cui anche negli altri Paesi è stato lanciato l’allarme, e domenica 20 dicembre l’Italia ha imposto la sospensione delle rotte aeree provenienti da Londra. Secondo il virologo dell’Università degli Studi di Milano e membro del Cts di Regione Lombardia Fabrizio Pregliasco “la Variante non è più letale né mortalmente più contagiosa”, ma rende necessaria l’imposizione di misure più ... Leggi su tpi (Di martedì 22 dicembre 2020)a TPI La nuovadel Coronavirus scoperta nei laboratori del Regno Unito continua a destare preoccupazione. Le autorità sanitarie britanniche, che a partire da metà ottobre hanno assistito a un’impennata della curva del contagio, hanno riscontrato che la malattia generata da questa nuova mutazione nel genoma virale si propaga più velocemente. Motivo per cui anche negli altri Paesi è stato lanciato l’allarme, e domenica 20 dicembre l’Italia ha imposto la sospensione delle rotte aeree provenienti da Londra. Secondo il virologo dell’Università degli Studi di Milano e membro del Cts di Regione Lombardia Fabrizio“lanon è più letale né mortalmente più contagiosa”, ma rende necessaria l’imposizione dipiù ...

