Twitter Spaces: iniziati i test della chat vocale (Di martedì 22 dicembre 2020) Il mese scorso Twitter aveva annunciato di voler iniziare a breve a testare una nuova esperienza social sulle propria piattaforma, una chat esclusivamente vocale in tempo reale. Ebbene oggi, Twitter Spaces, come viene ora chiamato il prodotto, è entrato nella fase di beta testing privato. Durante questo periodo, il prodotto sarà dunque disponibile limitatamente per pochi utenti. In questa prima fase i test si concentreranno proprio nel riuscire a trovare un bilanciamento efficace tra libertà di espressione e necessario filtro sui contenuti, onde evitare il diffondersi di fake news e contenuti d’odio, due argomenti su cui Twitter è molto sensibile, per essere stata accusata nel recente passato di un eccesso di lassismo in nome ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) Il mese scorsoaveva annunciato di voler iniziare a breve aare una nuova esperienza social sulle propria piattaforma, unaesclusivamentein tempo reale. Ebbene oggi,, come viene ora chiamato il prodotto, è entrato nella fase di betaing privato. Durante questo periodo, il prodotto sarà dunque disponibile limitatamente per pochi utenti. In questa prima fase isi concentreranno proprio nel riuscire a trovare un bilanciamento efficace tra libertà di espressione e necessario filtro sui contenuti, onde evitare il diffondersi di fake news e contenuti d’odio, due argomenti su cuiè molto sensibile, per essere stata accusata nel recente passato di un eccesso di lassismo in nome ...

clikservernet : Twitter Spaces: iniziati i test della chat vocale - paoloigna1 : RT @franzrusso: Si chiama Spaces, la chat audio di Twitter avviata in test - IlMattinoFoggia : RT @franzrusso: Si chiama Spaces, la chat audio di Twitter avviata in test - franzrusso : Si chiama Spaces, la chat audio di Twitter avviata in test - Master_Ciccio : Twitter: In arrivo 'Spaces', le chatroom vocali in diretta. -

Ultime Notizie dalla rete : Twitter Spaces Twitter Spaces: iniziati i test della chat vocale Il Fatto Quotidiano Twitter: ufficiale il test che evidenzia gli elementi in comune tra gli utenti

Il social network Twitter, negli ultimi tempi, si è cimentato in diversi test, tra cui gli Audio Spaces, che sfruttano l’intimità della voce umana per allestire chatroom audio sullo stile di ...

Twitter mostra cosa abbiamo in comune con le persone con cui interagiamo

ROMA – Per favorire una conversazione sana sulla piattaforma, Twitter sta sperimentando messaggi di “umanizzazione”, da mostrare agli utenti per evidenziare le cose che hanno in comune con le persone ...

Il social network Twitter, negli ultimi tempi, si è cimentato in diversi test, tra cui gli Audio Spaces, che sfruttano l’intimità della voce umana per allestire chatroom audio sullo stile di ...ROMA – Per favorire una conversazione sana sulla piattaforma, Twitter sta sperimentando messaggi di “umanizzazione”, da mostrare agli utenti per evidenziare le cose che hanno in comune con le persone ...