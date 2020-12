Taylor Swift | un 2020 tra record e battaglie | «La musica | contro questa solitudine»

(Di martedì 22 dicembre 2020) «Da quando ho compiuto 13 anni, non vedevo l’ora di toccare quota 31, perché è il mio numero preferito al contrario». Un bizzarro traguardo di vita, che Taylor Swift – amante dei numeri – ha raggiunto la scorsa settimana. Nemmeno utilizzando la più fervida fantasia, però, la cantautrice americana avrebbe mai immaginato che proprio in quest’anno da lei tanto atteso, l’intero pianeta si sarebbe ritrovato a combattere contro una pandemia.

A sorpresa, la cantautrice americana pubblica il secondo album in otto mesi. Due dischi che sono il romanzo perfetto per capire cosa significa essere fatti di musica ...Taylor Swift da record. Ottava numero 1 con l'album Evermore, nessuna donna come lei, superato il milione di streaming in una settimana.