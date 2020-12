Stacca la spina: approfitta delle vacanze per prenderti cura di te (Di martedì 22 dicembre 2020) Dobbiamo evitare di uscire , almeno per un po' di tempo ancora e quindi, complici il freddo , il traffico inesistente e il silenzio, è proprio l' occasione ideale per prendercela comoda. Qualche ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 22 dicembre 2020) Dobbiamo evitare di uscire , almeno per un po' di tempo ancora e quindi, complici il freddo , il traffico inesistente e il silenzio, è proprio l' occasione ideale per prendercela comoda. Qualche ...

Ultime Notizie dalla rete : Stacca spina Stacca la spina: approfitta delle vacanze per prenderti cura di te TGCOM Salvini non indietreggia: centrodestra al governo. Gli alleati sono più cauti

Il futuro si chiama verifica di governo con l'intenzione di Matteo Renzi, tutta da verificare, di staccare la spina all'esecutivo in tempi rapidi, forse già dopo l'Epifania. Allo scenario del dopo ...

Ribaltone o elezioni? Il centrodestra è diviso

Ricompattato sulla manovra, il centrodestra va in ordine sparso sul come staccare la spina al governo Conte. A parole tutti vorrebbero andare al voto e mandare a casa il prima possibile ‘l’avvocato de ...

