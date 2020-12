Sci alpino | quando le prossime gare? Programma Bormio e Semmmering | orari | tv | date

Leggi su oasport

(Di martedì 22 dicembre 2020) Messo in archivio anche lo slalom di Madonna di Campiglio, la Coppa del Mondo di sci2020-2021 va ufficialmente in vacanza. Arriva, infatti, la consueta pausa natalizia che permetterà ai protagonisti del Circo Bianco di riposarsi per qualche giorno ma, statene certi, la pausa durerà davvero poco. Tutti torneranno in pista lunedì e martedì per due tappe davvero importanti. Le donne saranno in azione sulle nevi austriache di Semmering per un gigante e uno slalom in notturna, mentre gli uomini, come tradizione, se la vedranno con la pista Stelvio diper due prove veloci, una discesa e un supergigante. Sono in palio 200 punti complessivi per entrambi i comparti davvero indicativi, per andare a chiudere il 2020 con una classifica generale più chiara a livello di prime posizioni. IN TV – La due-giorni didi Semmering e ...