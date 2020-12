Ricorso Napoli, De Laurentiis si aspetta di riavere il punto di penalizzazione e di giocare la partita (Di martedì 22 dicembre 2020) È oggi il giorno tanto atteso dal Napoli in cui verrà discusso dal Collegio di Garanzia del Coni il Ricorso contro la sentenza del Giudice sportivo, 3-0 a tavolino più un punto di penalizzazione, confermato anche dal TribunaleSportivo d’Appello, per la gara non disputata contro la Juventus. L’aspettativa è alta, come riporta la Gazzetta dello Sport De Laurentiis si aspetta di riavere il punto di penalizzazione e di giocare la partita. In pratica, non ammetterebbe nessun’altra decisione, perché convinto di essere dalla parte del giusto. Diversamente darà mandato ai propri legali di ricorrere al Tar del Lazio per avviare la procedura amministrativa. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 22 dicembre 2020) È oggi il giorno tanto atteso dalin cui verrà discusso dal Collegio di Garanzia del Coni ilcontro la sentenza del Giudice sportivo, 3-0 a tavolino più undi, confermato anche dal TribunaleSportivo d’Appello, per la gara non disputata contro la Juventus. L’tiva è alta, come riporta la Gazzetta dello Sport Desidiildie dila. In pratica, non ammetterebbe nessun’altra decisione, perché convinto di essere dalla parte del giusto. Diversamente darà mandato ai propri legali di ricorrere al Tar del Lazio per avviare la procedura amministrativa. L'articolo ...

ZZiliani : Otto punti in meno rispetto alla #Juventus di #Sarri. In realtà, se martedì il #Napoli vincesse il ricorso al CONI,… - cn1926it : Ricorso #JuveNapoli, scende in campo #DeLaurentiis in persona al #CONI - _SiGonfiaLaRete : Ricorso #JuveNapoli, oggi l'udienza: ecco dove e a che ora - napolista : Ricorso Napoli, #DeLaurentiis si aspetta di riavere il punto di penalizzazione e di giocare la partita La Gazzetta… - cn1926it : Ricorso #JuveNapoli, caos calendari in caso di vittoria di #DeLaurentiis: le ipotetiche date -