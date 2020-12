Raffaella Carrà diventa un musical in uscita nel 2021 | ecco il trailer

Leggi su biccy

(Di martedì 22 dicembre 2020) La musica diè stata finalmente celebrata in unche sbarcherà in Italia, più precisamente il prossimo 25 gennaio, in esclusiva su PrimeVideo di Amazon. Ambientato nella Spagna degli anni Settanta, Explota Explota (tradotto in italiano in Ballo Ballo) è unprodotto dall’esordiente Nacho Alvarez e presentato per la prima volta al Torino Film Festival. Come riportato da Gay.it, Ballo Ballo è una commediae ambientata in Spagna negli anni Settanta, periodo segnato da una rigida censura dei costumi. “Maria è una ragazza piena di vita e voglia di libertà, con la grande passione del ballo. Dopo avere abbandonato il suo promesso sposo davanti all’altare di una chiesa di Roma, torna a Madrid per scoprire cosa vuole davvero dalla vita. Va a vivere con la sua amica Amparo e ...