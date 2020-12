Quando si giocherà Juventus-Napoli (Di martedì 22 dicembre 2020) Il Collegio di Garanzia del Coni ha accettato il ricorso del Napoli: la partita Juve-Napoli si dovrà disputare e ora si cerca la data giusta in calendario Juventus-Napoli non sarà più una gara fantasma. La partita dello scorso 4 ottobre, che non si è mai giocata a causa dell’assenza del Napoli, si dovrà recuperare. In Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 22 dicembre 2020) Il Collegio di Garanzia del Coni ha accettato il ricorso del: la partita Juve-si dovrà disputare e ora si cerca la data giusta in calendarionon sarà più una gara fantasma. La partita dello scorso 4 ottobre, che non si è mai giocata a causa dell’assenza del, si dovrà recuperare. In Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

kisskissnapoli : Avv. Grassani: 'Il dato temporale di quando si giocherà #JuventusNapoli passa in secondo piano: la soddisfazione pr… - Giusepp41094293 : @memolucero30 @NapoliGiacinto @Carloalvino Comunque la sentenza è questa e adesso si giocherà. Anche se non so quan… - dottdiego : @massimozampini speriamo solo che nn piova quando si giochera’... #JuveNapoli - dr91j : @baxxi3 È stata una sentenza ridicola. Quando si giocherà la partita dovremo umiliarli - la_patrizia_ : @ilciccio67 ...come ti dicevo prima: il 20 Gennaio gli tiriamo su la Coppa in faccia e facciamo premiare tutta la s… -