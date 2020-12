(Di martedì 22 dicembre 2020) Penultima partita dell’anno perche si affrontano stasera all’Arena Garibaldi (calcio d’inizio alle 19). Nerazzurri in grande forma, reduci dal colpo corsaro a Lecce. Gialloblù reduci da due pareggi consecutivi. L’elenco dei convocati e le. Arena Garibaldi pronta ad ospitare una delle gare più interessanti del 14° turno di Serie L'articoloproviene da www.meteoweek.com.

zazoomblog : Pisa-Chievo Probabili formazioni Precedenti Curiosità - #Pisa-Chievo #Probabili #formazioni - ilovepisa : RT @PISAinVIDEO: 14^ giornata: Pisa-Chievo | Sono solamente due i precedenti all’Arena - cascinanotizie : Il Pisa mette il Chievo Verona nel mirino. Diretta su Punto Radio dalle 18:30 - Tomele03 : Cittadella - Frosinone 1-2 Cosenza - Venezia 0-3 Vicenza - Reggina 0-1 Monza - Ascoli 2-0 Pescara - Brescia 0-6 Pis… - VaneJuice : Pronostici #serieBKT Cittadella - Frosinone 3-1 Cosenza - Venezia 0-1 Vicenza - Reggina 2-1 Monza - Ascoli 3-1… -

Ultime Notizie dalla rete : Pisa Chievo

Resi noti i nominativi degli arbitri che dirigeranno le gare valide per la 14/a giornata di andata del campionato di Serie B 2020/21 in programma martedi' ...Alle 19 al “Paolo Mazza” scontro che vale per l'alta quota. Dopo tre gare di astinenza serve il ritorno al successo ...