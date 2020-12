Papa Francesco, la brutta notizia poco fa (Di martedì 22 dicembre 2020) Positivo al Covid-19. La notizia è stata confermata da poco. Il Vaticano è chiamato dunque ad affrontare un altro caso in cui è coinvolto un altro ecclesiastico, dopo la positività del cardinal Gualtiero Bassetti, il presidente della Cei che è poi guarito dopo un periodo difficoltoso che aveva suscitato le preoccupazioni di molti fedeli. Il cardinal Konrad Krajewski, com'è noto, è l'elemosiniere della Santa Sede, ma è anche uno degli uomini più vicini a Papa Francesco. Il cardinale, nel corso di questi anni, è stato tra coloro che meglio hanno interpretato, almeno secondo molti osservatori, le indicazioni pastorali di Jorge Mario Bergoglio, che vuole una "Chiesa di prossimità" e "in uscita", dunque sempre disponibile ad andare incontro agli ultimi del pianeta. Krajewski è tuttavia noto anche per la vicenda del ... Leggi su howtodofor (Di martedì 22 dicembre 2020) Positivo al Covid-19. Laè stata confermata da. Il Vaticano è chiamato dunque ad affrontare un altro caso in cui è coinvolto un altro ecclesiastico, dopo la positività del cardinal Gualtiero Bassetti, il presidente della Cei che è poi guarito dopo un periodo difficoltoso che aveva suscitato le preoccupazioni di molti fedeli. Il cardinal Konrad Krajewski, com'è noto, è l'elemosiniere della Santa Sede, ma è anche uno degli uomini più vicini a. Il cardinale, nel corso di questi anni, è stato tra coloro che meglio hanno interpretato, almeno secondo molti osservatori, le indicazioni pastorali di Jorge Mario Bergoglio, che vuole una "Chiesa di prossimità" e "in uscita", dunque sempre disponibile ad andare incontro agli ultimi del pianeta. Krajewski è tuttavia noto anche per la vicenda del ...

