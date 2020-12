«Not the End of the World»: Zooey Deschanel «gioca» a fare Katy Perry (Di martedì 22 dicembre 2020) Una somiglianza salverà il mondo. E così, prendendo per buona la teoria secondo cui sarebbe uguale a Zooey Deschanel, la protagonista della serie New Girl, Katy Perry gioca e realizza un video, Not the End of the World, nel quale viene scambiata proprio per l’attrice. A bordo di un’astronave non troppo lontana dalla Terra, infatti, un gruppo di alieni rapisce Zooey credendola Katy e obbligandola a provare i costumi e gli oggetti di scena dell’era di Teenage Dream: cosa che la ragazza accetta di fare nella speranza che gli invasori desistano dal loro piano di annientare il mondo. https://www.youtube.com/watch?v=IKKbboquS9s Leggi su vanityfair (Di martedì 22 dicembre 2020) Una somiglianza salverà il mondo. E così, prendendo per buona la teoria secondo cui sarebbe uguale a Zooey Deschanel, la protagonista della serie New Girl, Katy Perry gioca e realizza un video, Not the End of the World, nel quale viene scambiata proprio per l’attrice. A bordo di un’astronave non troppo lontana dalla Terra, infatti, un gruppo di alieni rapisce Zooey credendola Katy e obbligandola a provare i costumi e gli oggetti di scena dell’era di Teenage Dream: cosa che la ragazza accetta di fare nella speranza che gli invasori desistano dal loro piano di annientare il mondo. https://www.youtube.com/watch?v=IKKbboquS9s

Ultime Notizie dalla rete : Not the Testo e traduzione di Not the End of the World, Katy Perry Canzoniweb.com Katy Perry: diventa una popstar degli alieni nel video Not The End Of The World

Katy Perry ha rilasciato un nuovo video dalla sua Smile Era, si tratta di Not The End Of The World dove balla con gli alieni ...

