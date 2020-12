Miriam Leone | la pescatrice di sogni

Leggi su vanityfair

(Di martedì 22 dicembre 2020) Questo articolo è pubblicato sul numero 1 di Vanity Fair in edicola fino al 5 gennaio 2021 Miriam non si sveglia a mezzanotte, ma va a dormire giusto poco prima: «La sveglia suona alle sei e mezza del mattino e quando si fa sera, per chiudere gli occhi, mi basta appoggiare appena la testa sul cuscino». Miriam sta girando un film nella capitale, ma l’unica Roma che può frequentare è quella raccontata nel libro che sta leggendo. Per il resto, il viaggio è sempre lo stesso. Albergo, set, albergo. Conosce i nomi degli inservienti: «Lei è Marisa, lui è Sergio», il sapore del caffè, lo spicchio di fiume da cui ogni mattina vede spuntare il sole, i suoi limiti: «Il vino non lo bevo, tra 12 ore sono sul set». L’abitudine quotidiana, nell’anno in cui ogni consuetudine è stata stravolta, non le ha fatto perdere le coordinate e non l’ha assuefatta al lamento: «Rimpiangere quello che abbiamo perso è deprimente e per non cedere alla tentazione bisogna darsi una spinta interiore molto forte. Il contatto con gli altri è fondamentale e vederlo limitato mi opprime. Me ne accorgo da tensioni e nervosismi che normalmente non ho, da risposte brusche che di solito non do, da un’irritabilità di fondo che è tutto ciò che per natura non possiedo. Ogni tanto mi domando da cosa dipenda e poi mi calmo. “C’è una pandemia globale”, mi rispondo e d’un tratto ogni malessere assume la dimensione corretta». Rimettere in ordine i tasselli, ripristinare le priorità, ristabilire un ordine. Miriam Leone ci è già passata. Dodici anni fa, dal nulla, diventò Miss Italia: «Arrivai nella fiaba all’improvviso, come Cenerentola, e la mia vita cambiò in una serata. Ero tesa, spaventatissima, fuori contesto, ma anche entusiasta, felice e curiosa. Mi misero un microfono in mano e ricordo ancora lo sgomento: in quel momento avrei potuto dire qualsiasi cosa. Forse, da allora, l’unica cosa che non è cambiata è questa. Non mi piace molto parlare di me, ma se lo faccio, magari in un momento di entusiasmo o di emozione, sono imprevedibile persino a me stessa».