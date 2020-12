LIVE Sci alpino, Slalom Campiglio in DIRETTA: Alex Vinatzer terzo a 0.50 da Foss-Solevaag! (Di martedì 22 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLO Slalom DI MADONNA DI Campiglio 18.20 Sono scesi i primi 22 atleti. Prossimi italiani: 24 Maurberger, 28 Gross, 39 Liberatore, 64 Kastlunger. 18.19 Lo sloveno Hadalin è 15° a 1?49. Resiste in quattordicesima posizione Moelgg. 18.17 Lo svizzero Nef ne combina di tutti i colori ed è 18° a 1?68. Attenzione perché questo ragazzo ha talento, ne sentiremo parlare. Magari già nella seconda manche… 18.16 Tempi alti in questa fase. L’austriaco Hirschbuehel è 18° a 1?65. Ora è difficile stare sotto il secondo e mezzo di distacco, Moelgg è stato bravo. 18.15 Il veterano francese Grange, grande rivale di Moelgg una decina d’anni fa, è 18° a 1?85. 18.13 Moelgg 14° a 1?34. Nella parte alta ha sciato bene, al secondo intermedio era dietro di appena 4 decimi. Poi ... Leggi su oasport (Di martedì 22 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLODI MADONNA DI18.20 Sono scesi i primi 22 atleti. Prossimi italiani: 24 Maurberger, 28 Gross, 39 Liberatore, 64 Kastlunger. 18.19 Lo sloveno Hadalin è 15° a 1?49. Resiste in quattordicesima posizione Moelgg. 18.17 Lo svizzero Nef ne combina di tutti i colori ed è 18° a 1?68. Attenzione perché questo ragazzo ha talento, ne sentiremo parlare. Magari già nella seconda manche… 18.16 Tempi alti in questa fase. L’austriaco Hirschbuehel è 18° a 1?65. Ora è difficile stare sotto il secondo e mezzo di distacco, Moelgg è stato bravo. 18.15 Il veterano francese Grange, grande rivale di Moelgg una decina d’anni fa, è 18° a 1?85. 18.13 Moelgg 14° a 1?34. Nella parte alta ha sciato bene, al secondo intermedio era dietro di appena 4 decimi. Poi ...

