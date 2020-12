LevelUp | la piattaforma evolve grazie agli iscritti

Leggi su ilblogdellestelle

(Di martedì 22 dicembre 2020) Quando ci si trova a dover progettare e sviluppare servizi utilizzati da migliaia di persone, come quelli dellaRousseau, la cosa più difficile da fare è provare ad immedesimarsi in chi utilizzerà quei servizi per capire in che modo saranno percepiti e quali saranno le difficoltà di chi si troverà ad utilizzarli. Rousseau è uno strumento a disposizione deglidel MoVimento 5 Stelle ed è proprio per questo motivo che cerchiamo continuamente di coinvolgerli per aiutarci adre e migliorare la nostrasulla base delle loro esigenze. Negli ultimi mesi ci sono state diverse occasioni di confronto e sono nati due importanti percorsi che ci aiuteranno e ci stanno già aiutando a disegnare insieme all’intera comunità del MoVimento gli strumenti del futuro: ile il ...