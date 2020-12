La Procura della Figc apre un fascicolo sulla bestemmia di Buffon (Di martedì 22 dicembre 2020) La Procura federale ha aperto un procedimento sulla presunta bestemmia pronunciata dal calciatore Gianluigi Buffon durante la gara Parma - Juventus. La frase nel corso della diretta della gara era ... Leggi su leggo (Di martedì 22 dicembre 2020) Lafederale ha aperto un procedimentopresuntapronunciata dal calciatore Gianluigidurante la gara Parma - Juventus. La frase nel corsodirettagara era ...

reportrai3 : Piano pandemico: il ministero della Salute conserva kg di principio attivo dell'antivirale Tamiflu in un magazzino… - realvarriale : Credo cha la Procura della Figc dovrà necessariamente occuparsi del caso. - ZZiliani : Peccato che la FJGC non sia una cosa seria. Perchè qui, con le carte della Procura di Perugia, ci sarebbero i presu… - 1SquadraDiCalci : Aperto un procedimento della Procura Federale sulla presunta bestemmia pronunciata da #Buffon durante #ParmaJuventus - rep_genova : Ponte Morandi, il procuratore capo avverte: 'La perizia è una prova, non una ipotesi della procura' [aggiornamento… -

Ultime Notizie dalla rete : Procura della La Procura della Figc apre un fascicolo sulla bestemmia di Buffon Il Messaggero Misterbianco, ordine di carcerazione per il macellaio ‘droghiere’: nascondeva 52 grammi di cocaina

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno tratto in arresto in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Catania il 27enne catanese Marco Sciuto.

Siracusa, Tonnara di Santa Panagia: pronto un esposto alla Procura della Corte dei Conti

Dello stesso tenore anche le parole di Paolo Tuttoilmondo, presidente di Legambiente Siracusa che dal canto suo annuncia anche l’intenzione di presentare un esposto alla Procura della Corte dei Conti ...

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno tratto in arresto in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Catania il 27enne catanese Marco Sciuto.Dello stesso tenore anche le parole di Paolo Tuttoilmondo, presidente di Legambiente Siracusa che dal canto suo annuncia anche l’intenzione di presentare un esposto alla Procura della Corte dei Conti ...