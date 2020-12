Il tailleur in velluto rosso secondo le star di ieri e di oggi

Leggi su iodonna

(Di martedì 22 dicembre 2020) Festivo, chic, di tendenza e altamente instagrammabile. Il completo maschileè il re dei look natalizi unisex e raffinati. Con quel fascino irresistibile stile anni ’90 che ritroviamo nei look a confronto di Gwyneth Paltrow nel 1996 e di Gal Gadot nel 2020. Lo stile di Gwyneth Paltrow sfoglia la gallery Il completo maschilenegli anni ’90 Un outfit che ha fatto epoca, un simbolo della moda – unisex – da red carpet in stile Nineties. Il completo maschilepiù iconico di sempre è quello indossato da Gwyneth Paltrow agli MTV Video Music ...