Gruppo FCA - Con e-Shop lauto si compra online | primi riscontri molto positivi

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) IlFCA ha lanciato da pochi giorni il sito di e-commerce e-, il quale permette di scegliere e configurare la propria vettura o veicolo commerciale attingendo da tutta la gamma di modelli Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep e Fiat Professional. Secondo il costruttore, l'iniziativa ha già riscontrato un elevato interesse sia tra i concessionari che tra la consumatori: l'indicazione è arrivata da Santo Ficili, Head of FCA Italy Business Center & EMEA Sales Operations, nel corso di un incontro virtuale appositamente organizzato per fornire un primo quadro su un progetto per il quale la filiale italiana del costruttore automobilistico ha effettuato "investimenti pesanti". In particolare, per lo sviluppo di una piattaforma informatica proprietaria. Il progetto. Come detto, l'e-permette di scegliere e configurare la propria ...