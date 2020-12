**Governo: Orlando, 'possibile rimediare le cose, ma farlo in fretta'** (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "Se sono più triste per il Natale o per il governo? Tristezza per entrambi ma, la pandemia è capitata, mentre sul governo ci si è dati da fare per arrivare a questa condizione e quindi sono anche un po' arrabbiato oltre che triste.... Penso che si possano rimediare le cose ma, con tutto questo casino che c'è, sarebbe il caso di aggiustarle in fretta". Lo dice il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, a Un giorno da pecora su Radio Rai Uno. "Solito tafazzismo? E' un fatto un po' genetico per la sinistra ma mi pare che anche Salvini si sia dato da fare...". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "Se sono più triste per il Natale o per il governo? Tristezza per entrambi ma, la pandemia è capitata, mentre sul governo ci si è dati da fare per arrivare a questa condizione e quindi sono anche un po' arrabbiato oltre che triste.... Penso che si possanolema, con tutto questo casino che c'è, sarebbe il caso di aggiustarle in". Lo dice il vicesegretario del Pd, Andrea, a Un giorno da pecora su Radio Rai Uno. "Solito tafazzismo? E' un fatto un po' genetico per la sinistra ma mi pare che anche Salvini si sia dato da fare...".

zazoomblog : Governo: Orlando Renzi imprevedibile gioca sempre con più opzioni aperte - #Governo: #Orlando #Renzi - zazoomblog : Governo: Orlando unici a parlare di crisi in piena pandemia - #Governo: #Orlando #unici #parlare - TV7Benevento : **Governo: Orlando, 'unici a parlare di crisi in piena pandemia'**... - TV7Benevento : **Governo: Orlando, 'possibile rimediare le cose, ma farlo in fretta'**... - TV7Benevento : **Governo: Orlando, 'Draghi? non lo vedo, esecutivi tecnici non portato benissimo'**... -

Ultime Notizie dalla rete : **Governo Orlando **Governo: Orlando, 'Draghi? non lo vedo, esecutivi tecnici non portato benissimo'** Fortune Italia Governo: Orlando, 'Renzi imprevedibile, gioca sempre con più opzioni aperte'

Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "Se Renzi va fino in fondo? Una delle caratteristiche di Renzi è l'imprevedibilità, gioca sempre con più possibilità aperte sul tavolo. E' stata una caratteristica molto ap ...

Renzi e l’incomprensibile (?) verifica di governo, così Italia Viva ha tentato di commissariare Conte

Un malcelato commissariamento di Giuseppe Conte. Lo chiese Renzi, ma lo chiesero anche dirigenti del Pd: Bettini, Orlando, Marcucci. Naturalmente, come no?, al fine di rafforzare il governo… ...

Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "Se Renzi va fino in fondo? Una delle caratteristiche di Renzi è l'imprevedibilità, gioca sempre con più possibilità aperte sul tavolo. E' stata una caratteristica molto ap ...Un malcelato commissariamento di Giuseppe Conte. Lo chiese Renzi, ma lo chiesero anche dirigenti del Pd: Bettini, Orlando, Marcucci. Naturalmente, come no?, al fine di rafforzare il governo… ...