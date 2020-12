FinecoBank | l’Ad Alessandro Foti non interessato a ruolo in Unicredit

Leggi su quifinanza

(Di martedì 22 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il numero uno diresta saldo alla guida della banca e non sta valutando la possibilità di colmare il vuoto lasciato da Jean Pierre Mustier in. Così la banca stessa smentisce i rumors che indicavano ilfra i papabili alla poltrona di comando dell’Istituto di piazza Gae Aulenti. “Fineco chiarisce chee Dgnon èa rivestire alcun altroe resta totalmente focalizzato sullo sviluppo della Banca e delle sue prospettive di crescita”, precisa una nota, in risposta alle indiscrezioni di stampa riguardo ad un futuro quale Ceo di. La figura di Toti era parsa alla comunità finanziaria piuttosto appropriata, considerando la ...