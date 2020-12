Crisi di Governo | Rosato lancia l’allarme | “La fiducia non c’è più”

Leggi su chenews

(Di martedì 22 dicembre 2020)per una eventualeditiene banco anche in questi giorni, tanto vicini al Natale. Italia VivaItalia Viva (Facebook)La questione legata ad una eventualeditiene banco anche in questi giorni, divisi tra l’attesa per il Natale, e la certezza che il vaccino anti covid sarà presto disponibile per tutti. In mezzo, ovviamente la preoccupazione per una seconda ondata che non riesce a placarsi o in qualche modo ad essere placata. Ladi, a questo punto, è una eventualità più che probabile, considerate le ultime uscite dei protagonisti di questa vicenda. Se da un lato Renzi, nei giorni scorsi aveva dato una sorta di ultimatum a ...